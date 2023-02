Schottische Regierungschefin Sturgeon kündigt überraschend Rücktritt an

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Nachdem sie einen solchen Schritt vor wenigen Wochen noch ausgeschlossen hatte, sagte Sturgeon bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, sie fühle, "dass die Zeit jetzt gekommen ist". Die Anführerin der Schottischen Nationalpartei (SNP) steht seit mehr als acht Jahren an der Spitze der Regierung in Edinburgh. Die 52-Jährige war im Zusammenhang mit den Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands und wegen einer Debatte über die Rechte von Transgender zuletzt zunehmend unter Druck geraten.