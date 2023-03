Schottisches Parlament bestätigt Humza Yousaf als neuen Regierungschef

Das schottische Parlament hat den bisherigen Gesundheitsminister Humza Yousaf als neuen Regierungschef bestätigt. Eine Mehrheit der Abgeordneten unterstützte den 37-Jährigen am Dienstagnachmittag, der am Mittwoch vereidigt werden soll. Er wird der jüngste Regierungschef Schottlands und der erste muslimische Regierungschef in Westeuropa.

Die Mitglieder der regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP) hatten Yousaf laut dem am Montag veröffentlichten Abstimmungsergebnis mit 52 Prozent der Stimmen zum Nachfolger der bisherigen Partei- und Regierungschefin Nicola Sturgeon gewählt. Sturgeon schickte am Dienstag offiziell ihr Rücktrittsschreiben an den britischen König Charles III. Die seit 2014 amtierende Sturgeon hatte am 15. Februar überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben.