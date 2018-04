Schüler in den USA erinnern an Opfer des Blutbads an der Columbine High School

Am 19. Jahrestag des Schulmassakers an der Columbine High School haben in den USA landesweit tausende Schüler der Opfer gedacht und damit ihre Proteste gegen die laxen Waffengesetze fortgesetzt. In Washington versammelten sich mehrere hundert Schüler beim Weißen Haus. Der nationale Walkout wurde um 10.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) von 13 Schweigeminuten eingeleitet, während derer die Namen der im Jahr 1999 getöteten zwölf Schüler und eines Lehrers verlesen wurden.

Auf Schildern der Demonstranten war zu lesen: "Stoppt die Waffengewalt", "Bücher statt Kugeln" oder "Recht auf Sicherheit". "Das muss sich ändern", sagte Schülerin Emma Corcoran. "Jedes Kind hofft auf einen Wandel, und selbst wenn wir nicht wählen können, wollen wir helfen", sagte die 15-Jährige.

Zu dem landesweiten Gedenken hatten Schüler der Marjory Stoneman High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida aufgerufen. Dort hatte ein 19-Jähriger am Valentinstag 17 Menschen erschossen.

Die Parkland-Schüler stehen seit dem Vorfall an der Spitze einer Kampagne für ein strengeres Waffenrecht in den USA. Bisheriger Höhepunkt der Bewegung waren Ende März Demonstrationen von mehr als einer Million Menschen gegen die laxen Waffengesetze.

Auch am Freitag kam es wieder zu einem Schusswaffenvorfall an einer US-Schule: An der Forest High School in Florida verletzte ein Schüler nach Angaben der Polizei "eine Person". Die Zeitung "The Ocala Star Banner" berichtete von einem Schuss in den Knöchel. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei von Marion County auf Facebook mit.

An der Columbine High School in Littleton im Bundesstaat Colorado hatten am 20. April 1999 zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen. Anschließend begingen sie Suizid.