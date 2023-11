Schüsse auf Polizeibeamte in Dorf in Brandenburg - Offenbar Sorgerechtsstreit

Im brandenburgischen Vieritz hat ein Mensch offenbar in einem Sorgerechtsstreit auf die Polizei geschossen. Die Beamten blieben unverletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Sie sprach von "einer Person"; diese verschanzte sich in einem Haus in dem Dorf. Der am Freitagnachmittag begonnene Einsatz dauerte am Samstagvormittag noch an. Einen Kontakt zu der Person habe die Polizei nicht, sagte die Sprecherin.