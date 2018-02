Schulz: Koalitionsvertrag trägt "sozialdemokratische Handschrift"

Mit Blick auf die SPD-Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag mit der Union hat Parteichef Martin Schulz eindringlich für die Vereinbarung geworben. Sie trage "in einem großen Maße auch sozialdemokratische Handschrift", sagte Schulz am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer. "Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden."

Die Einigung biete "Verbesserungen der Lebensbedingungen" der Menschen in Deutschland, sagte Schulz. Als Beispiele nannte er die geplanten Einschränkungen bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge sowie den Wegfall des Solidaritätszuschlags für kleine und mittlere Einkommen. Außerdem könnten sich die Rentner darauf verlassen, "dass die Renten stabil bleiben in diesem Land".

Darüber hinaus hob Schulz das europapolitische Kapitel hervor, das durch eine "enge, verzahnte Zusammenarbeit" mit Frankreich zu einer Stärkung der Europäischen Union führen werde.

Die Basis der Sozialdemokraten muss den am Mittwoch vereinbarten Koalitionsvertrag noch in einem Mitgliedervotum billigen. Eine Neuauflage der großen Koalition ist in der SPD sehr umstritten. "Was das Mitgliedervotum angeht, setze ich darauf, dass wir unsere Mitglieder davon überzeugen, dass wir einen sehr guten Koalitionsvertrag ausgehandelt haben", sagte Schulz.

Zu seiner eigenen politischen Zukunft wollte sich Schulz nicht äußern. Medienberichten zufolge soll er Außenminister werden, den Parteivorsitz aber an SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben. "Die Personalfragen werden wir in den Gremien der Partei klären", sagte Schulz dazu. Am Mittwochnachmittag trifft sich die SPD-Spitze im Willy-Brandt-Haus in Berlin, im Anschluss ist gegen 18 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz von Schulz und Nahles geplant.