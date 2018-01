Schulz stellt "zügige" Koalitionsverhandlungen in Aussicht

SPD-Parteichef Martin Schulz hat zügige Koalitionsverhandlungen mit der Union in Aussicht gestellt. "Wir werden in den nächsten zwei Wochen sicher zügig verhandeln, aber ohne dass wir uns in irgendeine Hektik stürzen", sagte Schulz am Donnerstagabend nach internen Beratungen der SPD in Berlin. Es gelte die Devise "Sorgfalt vor Schnelligkeit". Die Koalitionsverhandlungen sollen am Freitagmorgen beginnen.

Der SPD-Chef sagte, "alles in allem" gehe er "optimistisch" in die Verhandlungen mit CDU und CSU. Die Sozialdemokraten würden die Gespräche "selbstbewusst" und mit einer "sehr großen Geschlossenheit" aufnehmen. Das Ergebnis müsse am Ende "so starke sozialdemokratische Akzente" setzen, dass die SPD-Führung "mit gutem Gewissen" vor die Parteimitglieder treten könne.

In der zweiten Januarwoche hatten Union und SPD bei Sondierungsgesprächen bereits weitreichende Vereinbarungen getroffen. Ein Sonderparteitag der Sozialdemokraten machte am Sonntag dann mit einer Mehrheit von 56 Prozent den Weg für Koalitionsverhandlungen frei.

Allerdings gaben die SPD-Delegierten ihrem Verhandlungsteam den Auftrag, noch Änderungen des Sondierungsergebnisses in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sowie bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen durchzusetzen.

Schulz bekräftigte, dass der Parteitag der SPD-Spitze trotz des knappen Ergebnisses und kontroverser Debatten ein "Mandat" für Koalitionsverhandlungen erteilt habe. Ziel sei nun, in eine Bundesregierung einzutreten.

Die Union dringt auf einen Abschluss der Koalitionsverhandlungen bis in der Woche vor Karneval. Die Hochphase der närrischen Zeit beginnt mit der Weiberfastnacht am 8. Februar. Schulz' Verweis auf zweiwöchige Verhandlungen dürfte signalisieren, dass die Sozialdemokraten diesen Zeitplan mittragen.

Im Anschluss muss die SPD-Basis einem Koalitionsvertrag noch in einer Mitgliederbefragung zustimmen, die bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen könnte. Eine Regierungsbildung vor März ist daher unwahrscheinlich.

Schulz bestätigte, dass er zum Auftakt der Verhandlungen am Freitagmorgen um 09.00 Uhr mit CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer im Konrad-Adenauer-Haus zusammenkommen werde. Im Anschluss tage in der Berliner CDU-Zentrale die sogenannte kleine Runde aus Spitzenpolitikern der drei Parteien, die als "Steuerungsgremium" fungieren werde.

Noch im Laufe des Freitags und über das Wochenende werde eine Reihe von Arbeitsgruppen tätig werden. Am Dienstag sei dann erstmals die große Runde mit allen Mitgliedern der Verhandlungsteams geplant.

Insgesamt sind 17 inhaltliche Arbeitsgruppen sowie eine weitere Gruppe zur Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen vorgesehen. Nach CDU und CSU zurrte am Donnerstag auch die SPD bei ihrem internen Treffen im Willy-Brandt-Haus ihre personelle Aufstellung für die Koalitionsverhandlungen fest.