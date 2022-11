Schulze besucht vor Klimaberatungen Entwicklungsprojekte im Nildelta

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat vor ihrer Beteiligung an den Klimaberatungen in Scharm el-Scheich Projekte im ägyptischen Nildelta besucht. Dabei ging es am Sonntag vor allem um Wassermanagement und Küstenschutz, außerdem um sozialen Ausgleich auch für Klimafolgen und ökologische Transformation. Ab Montag nimmt Schulze an der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich teil, die in ihre entscheidende zweite Runde geht.

"In Ägypten kann man sehen, wie dramatisch der Klimawandel wirkt. Eine der fruchtbarsten, am dichtesten besiedelten Regionen der Welt, das Nildelta, wird durch Wasserknappheit, den steigenden Meeresspiegel und Versalzung bedroht", erläuterte Schulze das Problem. Es gehe hier "konkret darum, ob Millionen Menschen in dieser Region künftig noch Nahrung und Wohnraum finden".

Zwar müsse die erste Antwort auf die Bedrohung "ein schneller weltweiter Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und ein konsequenter Schutz unserer Natur", sein, betonte Schulze. Zugleich aber müsse man sich "gemeinsam engagieren für die Anpassung an die Klimaveränderungen".

"Wir müssen helfen, dass möglichst keine Klimaschäden entstehen", sagte die Ministerin beim Besuch eines Küstenschutzprojektes unter Federführung des UN-Entwicklungsprogramms UNDP an der Mittelmeerküste. Dieses solle es den Menschen in der von Überflutungen bedrohten Region weiterhin ermöglichen, "hier zu leben und zu arbeiten".

Ein weiteres mit deutschen Entwicklungsgeldern mitfinanziertes Projekt trägt bereits dazu bei, die Bewässerung von Feldern effizienter zu machen und Wasserverluste zu reduzieren. Marode Kanäle wurden in den vergangenen Jahren saniert, die Steuerung des Wasserflusses verbessert, neue elektrische Pumpen eingebaut.

Zudem informierte sich Schulze über zwei ägyptische Sozialtransferprogramme. Die beiden Programme "Solidarität" und "Würde" erreichen laut BMZ mehr als zehn Millionen Menschen, die meisten davon Frauen. Schulze sieht in dem Auszahlungssystem über aufladbare Kreditkarten aber auch ein mögliches Vorbild für Zahlungen für Klimaschäden in davon besonders betroffenen Regionen weltweit.

Die Bundesregierung wirbt auf der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich um Unterstützung für den Aufbau eines weltweiten Schutzschirms ("Global Shield"). Diese Art internationale Versicherung gegen Klimaschäden soll laut BMZ "ein Teil der Antwort" auf das Problem der Klimaschäden und -verluste ("Loss and Damage") sein. "Der afrikanische Kontinent hat am wenigsten zum CO2-Ausstoß beigetragen, ist aber am stärksten vom Klimawandel betroffen". mahnt Schulze. "Daher müssen wir solidarisch sein."

Ein möglicher Ausgleich für Klimaschäden wird auf der UN-Konferenz erstmals als zentraler Verhandlungsstrang von der Weltgemeinschaft diskutiert. Darauf hatten Entwicklungsländer zuvor seit Jahren vergeblich gedrängt.