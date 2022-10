Schulze fordert globale Kraftanstrengung für Wiederaufbau der Ukraine

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat vor der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine zu einer weltweiten Kraftanstrengung aufgerufen. Sie sprach am Wochenende von einer "Generationenaufgabe", die schon im Krieg beginnen müsse. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, Deutschland wolle mit der Konferenz am Dienstag "ein Zeichen der Hoffnung" setzen. Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal bat die EU um schnelle finanzielle Unterstützung.

Die Weltgemeinschaft müsse "mitten in dem Grauen des Krieges" zeigen, dass sie bereit sei, die Ukraine langfristig zu unterstützen, sagte Scholz am Samstag. Wegen der massiven Zerstörungen werde der Wiederaufbau "eine große, große Aufgabe", die schon jetzt organisiert werden müsse. "Und wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert." Notwendig sei Unterstützung "über viele, viele Jahre, ja, Jahrzehnte".

Es gehe "um eine Generationenaufgabe, bei der so viele Länder wie möglich ihre Kräfte bündeln müssen", sagte Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). "Das geht weit über Europa hinaus, wir brauchen im Grunde die gesamte zivilisierte Staatengemeinschaft." Die Hilfe sei auch nicht nur Regierungssache, fügte sie hinzu. "Wir brauchen auch Wirtschaft und Zivilgesellschaft dafür."

Schulze mahnte einen raschen Wiederaufbau an. Mit der Reparatur von Brücken oder Stromnetzen könne die Ukraine nicht warten, bis der Krieg vorbei sei, betonte die Ministerin. "Die Basisversorgung muss weiter funktionieren, denn das ist die Grundlage für die Widerstandskraft und den Zusammenhalt dieser Gesellschaft."

Die SPD-Politikerin warnte vor einer neuen Fluchtbewegung im Winter. Die jüngsten Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur zeigten das "skrupellose, menschenverachtende Kalkül" des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte sie. Schon jetzt sei jedes dritte Kraftwerk in der Ukraine zerstört, es komme zu Stromausfällen, fügte sie hinzu. "Wenn im Winter die Lichter und die Heizung ausgehen würden, müssten noch mehr Menschen ihre Heimat verlassen."

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmihal warnte in diesem Zusammenhang vor einem "Migrationstsunami". Er richtete in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" vor seinem Besuch in Berlin an die EU den Appell, schon zugesagte Finanzhilfen von neun Milliarden Euro schnell vollständig zu überweisen. Sechs Milliarden erwarte er noch in diesem Jahr. Auch die anderen drei Milliarden Euro benötige sein Land "so schnell wie möglich".

Schmyhal nimmt am Montag in Berlin zunächst an einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum teil. Am Rande ist ein Gespräch mit Kanzler Scholz über die deutsche Unterstützung und den Wiederaufbau geplant.

Auf Einladung von Scholz, der derzeit den Vorsitz der G7-Gruppe innehat, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen findet dann am Dienstag in Berlin eine internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Zu dieser wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky per Video zugeschaltet sein.