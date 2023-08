Schweden erhöht Terrorwarnstufe nach Koranverbrennungen

Nach Protesten in der muslimischen Welt gegen Koranverbrennungen hat Schweden seine Terrorwarnstufe auf die Stufe vier von fünf erhöht. Ministerpräsident Ulf Kristersson sprach am Donnerstag von "abgewendeten Terroranschlägen" in Schweden. Der Geheimdienst Säpo schätzt, dass die Bedrohung noch länger bestehen bleiben wird.