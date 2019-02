Schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt an Schülerdemo in Hamburg teil

Die junge schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg wird am Freitag an einem Schülerstreik gegen die Erderwärmung in Hamburg teilnehmen. Das berichtete das Aktionsnetzwerk Fridays for Future am späten Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die 16-Jährige inspiriert derzeit tausende junge Menschen in zahlreichen Ländern weltweit, einmal pro Woche ihre Schulen und Universitäten zu boykottieren.

Die Schüler, Studenten und Auszubildenden gehen stattdessen auf die Straße, um ihren Unmut über ausbleibende politische Maßnahmen zum Stopp des Klimawandels zu äußern. In Deutschland demonstrieren sie laut Fridays for Future inzwischen regelmäßig in mehr als 30 Städten. Thunberg besucht häufiger Schülerproteste in anderen Ländern. In der vergangenen Woche war sie bei Demonstrationen in Paris und Brüssel.