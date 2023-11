Schwedische Königin Silvia eröffnet in Frankfurt am Main Kinderschutzeinrichtung

Die schwedische Königin Silvia eröffnet am Montag (13.45 Uhr) in Frankfurt am Main eine ambulante Anlaufstelle für von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche. An der Veranstaltung nimmt auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) teil. Im sogenannten Childhood-Haus bieten Ansprechpartner aus Medizin, Psychologie, Jugendamt, Justiz und Polizei Hilfe an.