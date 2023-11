Schwedische Kronprinzessin Victoria zu Besuch in Deutschland eingetroffen

Die schwedische Kronprinzessin Victoria ist zu einem dreitägigen Deutschland-Besuch in Hessen eingetroffen. Am Mittag besuchte sie in Frankfurt am Main ein schwedisches Medizinunternehmen. Der Termin war Teil eines deutsch-schwedischen Wirtschaftsgipfels zum Thema Gesundheitsversorgung.

Am Nachmittag wurde Victoria von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) an der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden empfangen. Dort tauschten sich beide über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Schweden und Hessen aus.

"Beide Regionen teilen ähnliche wirtschaftliche Interessen und legen großen Wert auf Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung", erklärte Rhein. Victorias Besuch werde neue Möglichkeiten für eine stärkere Zusammenarbeit schaffen.

Anschließend trug sich die Kronprinzessin ins Gästebuch der Staatskanzlei ein. Für den weiteren Abend war im Kurhaus der hessischen Landeshauptstadt ein Galaessen geplant, bei dem ein Wirtschaftspreis für schwedische Unternehmen in Deutschland verliehen werden sollte.

Am Samstag finden keine Pressetermine statt. Ihre Reise wird Victoria am Sonntag, dem Volkstrauertag, weiter nach Berlin führen. Dort kommt sie am späten Vormittag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue zusammen.

An der Gedenkstätte Neue Wache nimmt sie am Mittag an einer Kranzniederlegungszeremonie teil. Im Bundestag hält sie anschließend eine Rede. Zu diesen beiden Terminen wird auch ihr Ehemann Prinz Daniel anwesend sein.