Schwesig weist in hitziger Landtagsdebatte Vorwürfe wegen Klimastiftung zurück

Die in der Affäre um die umstrittene Klima- und Umweltstiftung ihres Landes unter Druck stehende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat in einer hitzigen Landtagsdebatte alle Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Der Opposition warf Schwesig am Dienstag in Schwerin vor, eine Kampagne auf dem Rücken der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu fahren. Oppositionsvertreter zweifelten insbesondere die richtige Darstellung der Abläufe rund um eine verbrannte Steuererklärung an.