Sechs Menschen bei "massivem Angriff" in der Ostukraine getötet

Bei einem russischen Raketenangriff in der Ostukraine sind nach ukrainischen Angaben am Sonntag sechs Menschen getötet worden. Die Regionalpolizei von Donezk erklärte, Russland habe am Morgen bei einem "massiven Angriff" eine dicht besiedelte Gegend der Stadt Kostjantyniwka beschossen. Dabei seien unter anderem 16 Mehrfamilienhäuser, acht weitere Wohnhäuser, und ein Kindergarten getroffen worden, gab die Polizei an.