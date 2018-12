Sechs Tote bei Massenpanik in italienischer Diskothek

Bei einer Massenpanik in einer italienischen Diskothek sind in der Nacht zum Samstag sechs Menschen, darunter fünf Jugendliche, ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unglück bei einem Rap-Konzert in Corinaldo nahe der Adriastadt Ancona verletzt. Auslöser war vermutlich Reizgas. Die meist jungen Konzertbesucher versuchten zu fliehen, im Gedränge wurden viele niedergetrampelt.

Italienischen Medienberichten zufolge waren rund tausend Besucher in der Diskothek "Lanterna Azzurra" (Blaue Laterne) in Corinaldo, um ein Konzert des italienischen Rappers Sfera Ebbasta zu sehen. Viele der Besucher waren sehr jung. Den Berichten zufolge kam es gegen 01.00 Uhr morgens zu der Massenpanik, als Unbekannte eine Art Pfefferspray versprühten.

Fünf der Toten, drei Mädchen und zwei Jungen, waren minderjährig. Bei dem sechste Opfer handelt es sich um eine Frau, die ihre Tochter zu dem Konzert begleitete. 14 weitere Konzertbesucher wurden nach Angaben der Feuerwehr schwerstverletzt, von ihnen schwebten sieben am Samstagmorgen noch in Lebensgefahr. Bei 40 weiteren Verletzten war der Zustand weniger kritisch.

Ersten Ermittlungen zufolge verfügt die Diskothek über drei Notausgänge, von denen einer über eine kleine Brücke mit einem Parkplatz verbunden war. Unter dem Druck der Menge gab demnach eine Brüstung nach, Dutzende stürzten in einen knapp einen Meter tiefer gelegenen kleinen Graben. Einige der zuunterst Liegenden wurden dabei erdrückt.

Ein 16-Jähriger, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, berichtete italienischen Medien: "Wir haben getanzt und darauf gewartet, dass das Konzert losgeht, als wir diesen beißenden Geruch bemerkten. Wir sind zu einem der Notausgänge gelaufen, aber der war versperrt. Die Türsteher sagten uns, wir sollten zurückgehen."

Nach der Tragödie zeugten einzelne Schuhe auf dem Parkplatz von dem Chaos, wie auf Bildern der Online-Zeitung "Ancona Today" zu sehen war. Am Unglücksort war demnach immer wieder das Schluchzen von Angehörigen der jungen Konzertbesucher zu hören. "Das kann nicht sein! So kann man doch nicht sterben. Wach auf Mattia, ich bitte dich", schrie eine verzweifelte Mutter vor dem reglosen Körper ihres Sohnes.

"So darf man mit 15 Jahren einfach nicht sterben", sagte Innenminister Matteo Salvini. Er versprach, "die Verantwortlichen zu finden, die durch Bosheit, Dummheit oder Gier eine Partynacht in eine Tragödie verwandelt haben". Seine rechtspopulistische Lega wollte später bei einer Kundgebung in Rom eine Schweigeminute einlegen.

Den Medienberichten zufolge untersuchen die Ermittler auch, wieviele Menschen genau das Konzert besuchten. Zugelassen ist die Diskothek demnach für rund 870 Menschen, doch sollen sich Samstagnacht deutlich mehr Zuschauer dort aufgehalten haben.

Das Unglück erinnert an die Massenpanik bei der Übertragung des Champions-League-Finales in Turin im Juni 2017 mit einer Toten und mehr als 1500 Verletzten. Monate später nahmen die Ermittler acht Männer unter dem Verdacht fest, Pfeffergas versprüht zu haben, um die Zuschauer in dem darauffolgenden Durcheinander zu bestehlen. Unter den rund 20.000 Menschen auf dem Platz machte jedoch das Gerücht über einen Bombenanschlag die Runde, und es brach Panik aus.