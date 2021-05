Sechsjähriger Junge in Israel durch Rakete aus Gazastreifen getötet

Ein israelischer Soldat in einem zerstörten Haus in Aschkelon

In Israel ist ein sechsjähriger Junge durch eine Rakete aus dem Gazastreifen getötet worden.

In Israel ist ein sechsjähriger Junge durch eine Rakete aus dem Gazastreifen getötet worden. Das Kind sei am Mittwoch in der südisraelischen Stadt Sderot getroffen und tödlich verletzt worden, teilten Rettungskräfte von der Freiwilligenorganisation United Hazalah mit. Die radikalislamische Hamas erklärte, sie habe Sderot, Aschkelon und Netivot als Vergeltung für die israelischen Angriffe auf das Al-Scharuk-Hochhaus in Gaza und mehrere Hamas-Anführer ins Visier genommen.

In mehreren Orten im Süden Israels schlugen nach Angaben von Rettungskräften am Abend Raketen ein. Wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, mussten in Sderot und Aschkelon mehrere Verletzte behandelt werden. Auch in Tel Aviv und in anderen Orten in Zentralisrael heulten die Alarmsirenen.

Nach israelischen Angaben haben militante Palästinenserorganisationen wie die Hamas und der Islamische Dschihad seit Montag mehr als tausend Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Viele der Geschosse wurden von der israelischen Raketenabwehr abgefangen, andere schlugen jedoch in Wohngebieten ein. In Israel wurden mit dem Kind insgesamt sieben Menschen durch den Raketenbeschuss getötet.

Als Reaktion auf die Attacken flog die israelische Luftwaffe die schwersten Angriffe seit dem Gaza-Krieg 2014. Sie bombardierte bei hunderten Einsätzen Einrichtungen der Hamas und anderer militanter Gruppen im Gazastreifen.

Dabei wurde am Dienstag auch ein Hochhaus im Stadtzentrum von Gaza zerstört, in dem sich auch mehrere Büros der Hamas befanden. Am Mittwoch wurde auch das Al-Scharuk-Haus zerstört, in dem sich Büros des Fernsehsenders Al-Aksa befanden. Nach palästinensischen Angaben wurden bei den Luftangriffen insgesamt 56 Menschen getötet, unter ihnen 14 Kinder. Nach Angaben der Hamas sind unter den Toten auch mehrere ihrer Anführer.

Auslöser der jüngsten Gewalteskalation ist die drohende Zwangsräumung von rund 30 Palästinensern aus ihren von jüdischen Israelis beanspruchten Wohnungen in Ost-Jerusalem. Bei den heftigsten Zusammenstößen seit Jahren zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in Ost-Jerusalem waren in den vergangenen Tagen hunderte Palästinenser und dutzende Polizisten verletzt worden.