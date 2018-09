Seehofer sieht weiter keinen Anlass für AfD-Beobachtung durch Verfassungsschutz

Das Bundesinnenministerium sieht die Voraussetzungen für eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz trotz der Ereignisse in Chemnitz weiterhin nicht gegeben. Allerdings spreche nichts dagegen, dass "Teilorganisationen der AfD gegebenenfalls beobachtet werden", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Die Innenressorts von Bremen und Niedersachsen gaben bekannt, dass sie dies für die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative bereits veranlasst haben.

Das Bundesinnenministerium wies darauf hin, Voraussetzung für die Beobachtung einer Partei durch den Verfassungsschutz sei, ob von ihr Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgingen. "In Bezug auf die AfD als Ganzes liegen hierfür in der erforderlichen Gesamtbetrachtung keine Erkenntnisse vor", sagte der Ministeriumssprecher.

Mit Blick auf die Vorfälle der vergangenen Tage in Chemnitz, bei denen führende AfD-Politiker an der Seite rechtsgerichteter Gruppen demonstrierten, sagte der Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): "Dass Einzelne oder auch viele lokal anders agieren, erlaubt noch nicht die Beobachtung der gesamten Partei." Gegen Vorfälle, bei denen nationalsozialistische Symbole oder Zeichen benutzt würden, müsse zwar konsequent vorgegangen werden, "aber das geht dann gegen die Einzelpersonen".

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vertraue darauf, dass die Sicherheitsbehörden und Fachleute des Verfassungsschutzes in der Lage seien zu entscheiden, "wann was getan werden muss".

Bundesjustizministerin Katarina Barley ( SPD) widersprach der Einschätzung des Innenressorts. "Teile der AfD agieren offen verfassungsfeindlich. Sie müssen wir behandeln wie andere Verfassungsfeinde auch und entsprechend beobachten lassen", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND - Dienstagsausgaben). Allerdings sei die AfD nur ein Teil des Problems.

"Wenn jemand diesen Staat bedroht, muss er beobachtet werden", verlangte auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im NDR. Die AfD habe hier in Chemnitz "jegliche Masken fallen lassen". Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte ebenfalls in der "Süddeutschen Zeitung", die Beobachtung der AfD sei "angezeigt". AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland nannte diese Forderungen in Berlin "absurd" und "verlogen".

Die Bremer Innenbehörde teilte mit, der Landesverband der Jungen Alternative sei seit der vergangenen Woche "Beobachtungsobjekt" des Geheimdienstes. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte in Hannover, er habe an diesem Montag eine entsprechende Anordnung unterschrieben. Pistorius begründete dies mit Verbindungen der JA zur Identitären Bewegung.

Der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, Damian Lohr, nannte die Entscheidung der beiden Bundesländer "nicht nachvollziehbar" und kündigte rechtliche Schritte dagegen an. Gleichwohl beschloss der Bundesvorstand der Organisation, kurzfristig einen außerordentlichen Bundeskongress einzuberufen, um die beiden JA-Landesverbände aufzulösen. Dies diene "dem Schutz der Gesamtorganisation", erklärte dazu Lohr.

Zweifel an der Arbeit der Verfassungsschützer selbst äußerte die Linken-Politikerin Ulla Jelpke. Sie warf in Berlin den Verfassungsschutzämtern vor, seit Jahrzehnten "auf das Engste mit der extremen Rechten verstrickt" zu sein, über die sie "ihre schützende Hand" hielten.

In Chemnitz war es nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen mehrfach zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, es gab auch Angriffe auf Ausländer.