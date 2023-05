Selenskyj bestreitet versuchte ukrainische Drohnenattacke auf Kreml

Der ukrainische Präsident Selenskyj in Helsinki

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Anschuldigungen aus Moskau zurückgewiesen, dass die Ukraine einen Mordanschlag mit Drohnen auf Kreml-Chef Wladimir Putin zu verüben versucht habe. "Wir haben Putin nicht angegriffen", sagte Selenskyj am Mittwoch während seines Besuchs in Finnland.

"Wir kämpfen auf unserem Territorium, Wir verteidigen unsere Dörfer und Städte", fügte der ukrainische Staatschef bei einer Pressekonferenz in Helsinki hinzu.

Zuvor hatte bereits Selenskyjs Berater Michailo Podoljak eine ukrainische Verantwortung für einen versuchten Drohnenangriff auf Putin zurückgewiesen. "Die Ukraine hat nichts mit Drohnenangriffen auf den Kreml zu tun", erklärte er.

Nach Angaben des russischen Präsidialamts sollen in der Nacht zum Mittwoch zwei ukrainische Drohnen über dem Kreml in Moskau abgeschossen worden sein. Der Kreml bezeichnete den Vorfall als "geplanten Terrorangriff und einen versuchten Anschlag auf das Leben des Präsidenten der russischen Föderation" und machte die Führung in Kiew direkt dafür verantwortlich.