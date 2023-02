Selenskyj fordert in Paris "sobald wie möglich" Lieferung von Kampfjets

Selenskyj (l.), Macron (M.) und Scholz am Mittwoch in Paris

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Besuch in Paris am Mittwochabend erneut die Lieferung von Kampfjets und schweren Waffen an sein Land gefordert. Die militärische Ausrüstung müsse "so schnell wie möglich" geliefert werden, sagte Selenskyj beim Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Elysée-Palast. Scholz und Macron sicherten dem Ukrainer ihre Unterstützung zu, ohne jedoch konkret auf die Forderungen einzugehen.

Selenskyj sagte, je eher die ukrainische Piloten Flugzeuge bekämen, "desto schneller wird diese Russische Aggression enden und wir können zum Frieden in Europa zurückkehren".

Der ukrainische Präsident hatte zuvor bereits in London seine Forderungen nach Kampfjets unterstrichen. Nach seinem Besuch in der britischen Hauptstadt reiste er nach Paris weiter. Morgen will Selenskyj an einer Sitzung der Europarats in Brüssel teilnehmen.

Scholz sagte, Deutschland stehe "eng an der Seite der Ukraine". Gemeinsam mit seinen Partnern habe Deutschland die Ukraine "massiv" unterstützt - "finanziell, humanitär und mit Waffen". "Und wir werden das auch weiterhin tun, solange es nötig ist", fügte der Bundeskanzler hinzu.

Hinsichtlich der Sitzung des Europäischen Rates am Donnerstag, an der Selenskyj teilnehmen wird, sagte Scholz, er reise mit einer ganz klaren Botschaft nach Brüssel: "Die Ukraine gehört zur europäischen Familie."

Macron versprach Selenskyj, Frankreich werde der Ukraine zum Sieg im Kampf gegen die russische Invasion verhelfen. Frankreich sei "entschlossen", die Ukraine bei der "Wiederherstellung ihrer legitimen Rechte" zu unterstützen, fügte der französische Präsident hinzu. Paris werde sich "weiter bemühen", Waffen an Kiew zu liefern.