Selenskyj lässt sich in Vilnius von Bevölkerung feiern

Während des Nato-Gipfels hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der litauischen Hauptstadt Vilnius von der Bevölkerung feiern lassen. Er trat am Dienstag auf dem Lukiskiu-Platz im Zentrum von Vilnius auf und erneuerte dort seine Forderung nach einem Beitritt seines Landes zur Militärallianz. "Die Nato gibt der Ukraine Sicherheit, die Ukraine macht die Nato stärker", sagte Selenskyj unter dem Applaus hunderter Menschen, die ukrainische Flaggen schwenkten, wie AFP-Reporter berichteten.

Während Selenskyj von einer Bühne sprach, die in Vilnius für ein Konzert aufgebaut war, wurde hinter ihm das Twitter-Schlagwort "#UkraineNato33" eingeblendet - als Anspielung darauf, dass die Ukraine nach Finnland und Schweden das 33. Mitglied der Militärallianz werden will. Litauens Präsident Gitanas Nauseda stand neben Selenskyj auf der Bühne und umarmte ihn nach seiner Ansprache. Begleitet wurde der ukrainische Staatschef von seiner Frau Olena.

Danach sang ein Sänger mit starkem Tremolo die ukrainische Hymne, während eine ukrainische Flagge gehisst wurde, die Soldaten aus der umkämpften Stadt Bachmut geholt hatten. Zum Abschluss ertönte unter dem Jubel des Publikums der Ruf "Slava Ukraini!" - "Ruhm der Ukraine". Unter den Zuschauern waren bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Familien mit Kindern.

Selenskyjs Auftritt stand in deutlichem Kontrast zum Gipfel der Nato-Staats- und Regierungschefs, die wenige Kilometer entfernt in einem Konferenzzentrum in Vilnius tagten. Sie knüpften die von Selenskyj erhoffte Beitrittszusage für die Ukraine an eine Reihe von Bedingungen - unter anderem einen stärkeren Kampf gegen die Korruption und das Ende des russischen Angriffskrieges.