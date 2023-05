Selenskyj reist nach Deutschlandbesuch nach Paris weiter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist nach seinem Besuch in Deutschland nach Frankreich weiter. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wird Selenskyj am Sonntagabend in Paris erwartet. Es handelt sich um den zweiten Besuch Selenskyjs in Frankreich seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Präsident Emmanuel Macron hatte ihn bereits im Februar gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen.