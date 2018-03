Seoul sieht noch keinen Anlass für Optimismus im Nordkorea-Konflikt

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat trotz der positiven Signale im Nordkorea-Konflikt vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Es sei noch "zu früh, um optimistisch zu sein", sagte Moon am Mittwoch mit Blick auf mögliche Gespräche über Pjöngjangs Atomprogramm. "Wir stehen erst ganz am Anfang." Verhandlungen über eine atomare Abrüstung seien nur im Schulterschluss mit den USA erfolgversprechend, sagte Moon.

Nordkorea hatte zuvor einem Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und Moon zugestimmt. Nach Angaben aus Seoul sagte die Führung in Pjöngjang zu, während der Dialogphase ihre Atom- und Raketentests zu stoppen. Zudem erklärte sich Nordkorea bereit, auch mit den USA ins Gespräch über die atomare Abrüstung zu kommen.

Nordkoreas Verbündeter China rief beide Länder auf, die "gegenwärtige Chance zu ergreifen". Peking hoffe, dass Pjöngjang und Seoul "die Versöhnung und Kooperation" weiter vorantreiben, erklärte Außenamtssprecher Geng Shuang.

Zuvor hatten sich auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und US-Präsident Donald Trump zuversichtlich gezeigt. Trump nannte die Einigung auf das historische Gipfeltreffen "sehr positiv". Zugleich planen die USA, die von Nordkorea scharf kritisierten gemeinsamen Militärübungen mit Seoul nach den Paralympics in Südkorea wieder aufzunehmen. Das nächste Manöver sei für Mitte Mai vorgesehen, verlautete aus US-Regierungskreisen.

Der UN-Sicherheitsrat hatte wegen des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramms eine Reihe von Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt, die im vergangenen Jahr wiederholt verschärft wurden. Die Vereinten Nationen reagierten damit auf neue Raketentests und den sechsten und bislang größten Atomwaffentest des international isolierten Landes im vergangenen September.