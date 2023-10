Polizisten an der Unfallstelle

Sieben Tote bei Unfall mit Schleuserfahrzeug auf Autobahn in Bayern

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem überfüllten mutmaßlichen Schleuserfahrzeug sind auf der Autobahn 94 in Oberbayern sieben Menschen getötet worden, darunter ein sechsjähriges Kind. Weitere 16 Menschen wurden bei dem Unglück in der Nacht zum Freitag teilweise schwer verletzt, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte.

Ihren Angaben nach kam der mit 23 Insassen besetzte Kleintransporter aus Österreich auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle bei hohem Tempo von der Fahrbahn ab und überschlug sich. An Bord befanden sich demnach neben dem staatenlosen Fahrer 22 Menschen aus Syrien und der Türkei, darunter Kinder. Sieben Menschen starben, alle übrigen wurden verletzt. Angaben zum Geschlecht der Toten und Verletzten machte die Polizei zunächst noch nicht.

Der Fahrer und mutmaßliche Schleuser, gegen den unter anderem wegen eines Tötungsdelikts ermittelt wird, überlebte und zählte zu den Verletzten. Dem in Österreich lebenden 24-Jährigen sei in einem Krankenhaus die Festnahme erklärt worden, teilte die Polizei mit. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Traunstein werde gegen den Verdächtigen einen Haftbefehl beantragen.

Nach Angaben der Polizei wollte sich der Fahrer am frühen Freitagmorgen einer Kontrolle der Bundespolizei entziehen, die den auf der A94 in Richtung München fahrenden Kleintransporter wegen des Verdachts einer Schleusung überprüfen wollte. Der Mann habe nicht auf Anhalteversuche reagiert und seinen Wagen bis auf rund 180 Stundenkilometer beschleunigt.

"Kurz danach" habe der Fahrer an der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg beim Verlassen der Autobahn "mit weit überhöhter Geschwindigkeit" in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es. Mehrere Insassen seien aus dem Wagen geschleudert worden. Die Beamten sprachen von einem "sehr belastenden Einsatz". Auf Bildern von der Unfallstelle war das auf dem Dach in einem Trümmerfeld liegende stark beschädigte Wrack zu sehen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte erschüttert. "Dieses furchtbare Ereignis zeigt, auf welch grausame und menschenverachtende Weise Schleuser das Leben von Menschen aufs Spiel setzen", erklärte sie in Berlin. Ihr tief empfundenes Mitgefühl gelte den Opfern, ihre Gedanken gälten "insbesondere den Kindern, die mit in das Fahrzeug eingepfercht waren".

Im Einsatz waren laut Polizei etwa 130 Hilfskräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten, darunter drei Notärzte. Die Verletzten wurden mit vier Rettungshubschraubern und mehreren Rettungswagen in Kliniken gebracht. Auch ein psychologisch geschultes Kriseninterventionsteam wurde entsandt.

Später nahmen Experten der Kriminalpolizei die Ermittlungen auf, auch ein Gutachter war zwecks Klärung der Abläufe an der Unfallstelle. In Richtung München war die Autobahn den Angaben zufolge mehrere Stunden lang gesperrt.

Deutschland verzeichnet schon seit Monaten eine stark steigende Zahl von unerlaubten Einreisen aus dem Ausland. Bei Schleusungen bringen Schlepper Geflüchtete nach Angaben der Behörden immer wieder in akute Lebensgefahr, so etwa beim ungesicherten Transport auf Ladeflächen oder in luftdicht geschlossenen Lastwagens. Es gibt die Straftatbestände des Einschleusens unter lebensgefährlichen Bedingungen und des Einschleusens mit Todesfolge.