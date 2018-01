Site: Deutscher Dschihadist Cuspert bei Luftangriff in Syrien getötet

Der deutsche Dschihadist und Ex-Rapper Denis Cuspert ist nach Angaben des US-Unternehmens Site bei einem Luftangriff in Syrien getötet worden. Der gebürtige Berliner sei am Mittwoch in der Stadt Gharanidsch in der Provinz Deir Essor tödlich getroffen worden, erklärte das auf die Beobachtung islamistischer Internetseiten spezialisierte Unternehmen unter Berufung auf eine von ihm übersetzte Erklärung der Wafa-Medienstiftung, die der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nahe steht.

Acht Fotos der blutigen Leiche, die der IS im Onlinedienst Telegram veröffentlichte, bestätigten demnach Cusperts Tod. Das US-Verteidigungsministerium hatte bereits im Oktober 2015 mitgeteilt, Cuspert sei bei einem Luftangriff auf IS-Stellungen nahe Raka getötet worden. Monate später erklärte das Pentagon jedoch, offenbar habe Cuspert den Angriff überlebt. Dschihadisten hatten schon im April 2014 Cusperts Tod bekannt gegeben. Er war später jedoch wieder aufgetaucht.

Cuspert hatte sich 2012 nach Ägypten abgesetzt und anschließend dem IS in Syrien angeschlossen. Er kämpfte unter dem Namen Abu Talha al-Almani für die Dschihadisten und legte einen Treueeid auf den IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi ab.

Nach Angaben des US-Außenministeriums war er in verschiedenen Propagandavideos der Gruppe zu sehen, darunter in einem, in dem er offenbar den abgetrennten Kopf eines IS-Gegners hochhält. Er soll zudem Deutsche für den IS rekrutiert haben. In Berlin war Cuspert als Rapper mit dem Künstlernamen Deso Dogg bekannt geworden.

Zuletzt sorgte die Geschichte der FBI-Übersetzerin Daniela Greene für Aufsehen, die Cuspert überwachen sollte, ihn aber im Juni 2014 in Syrien aufsuchte und heiratete. Bei ihrer Rückkehr in die USA im Sommer desselben Jahres wurde sie festgenommen. Sie bekannte sich "falscher Erklärungen im Zusammenhang mit internationalem Terrorismus" für schuldig und saß eine zweijährige Gefängnisstrafe ab.