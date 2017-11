Slowenische Wähler entscheiden in Stichwahl über Präsidenten

Die Wähler im EU-Mitgliedsland Slowenien entscheiden am Sonntag in einer Stichwahl über ihren Präsidenten. In der ersten Wahlrunde vor drei Wochen hatte Amtsinhaber Borut Pahor klar vorne gelegen, die absolute Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen aber knapp verfehlt. Der Mitte-links-Politiker muss sich nun dem parteilosen Ex-Komiker Marjan Sarec stellen, der in der ersten Runde etwa 25 Prozent der Stimmen gewann.

Im Euro-Land Slowenien hat der Präsident weitgehend repräsentative Aufgaben. Der frühere sozialdemokratische Regierungschef Pahor amtiert seit 2012 in der früheren jugoslawischen Republik. Er hat den Ruf des "Instagram-Präsidenten": Mehr als 40.000 Menschen folgen ihm in dem Online-Fotodienst. Sein Herausforderer Sarec, ein früherer Komiker, bekleidet derzeit das Amt des Bürgermeisters von Kamnik.