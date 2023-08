Sonderermittler zu Joe Bidens Sohn Hunter eingesetzt

US-Justizminister Merrick Garland hat einen Sonderermittler für die laufenden Untersuchungen gegen den Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter Biden, eingesetzt. Wie Garland am Freitag bei einer Pressekonferenz in Washington sagte, erhält Bundesstaatsanwalt David Weiss, der bereits seit 2019 im Bundesstaat Delaware Ermittlungen gegen Hunter Biden führt, den Status eines Sonderermittlers.

Der einst vom früheren Präsidenten Donald Trump nominierte Bundesstaatsanwalt selbst habe darum gebeten, seine Ermittlungen als Sonderermittler fortzusetzen, sagte Garland. Deswegen und angesichts der "außergewöhnlichen Umstände" des Falls sei er zu dem Schluss gekommen, dass eine solche Ernennung "im öffentlichen Interesse" sei. Die Entscheidung bedeutet Negativ-Schlagzeilen für Präsident Biden, die ihm auch im Wahlkampf 2024 schaden könnten.

Hunter Biden werden Verstöße gegen das Steuer- und Waffenrecht zur Last gelegt. Die oppositionellen Republikaner werfen dem 53-Jährigen zudem vor, in der Vergangenheit die wichtige Stellung seines Vaters als Vizepräsident von Barack Obama (2009 bis 2017) für Geschäfte unter anderem in der Ukraine und in China ausgenutzt zu haben.

Die Republikaner fahren schon seit Jahren Angriffe gegen Hunter Biden und wollen damit dessen Vater politisch schaden, auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2024. Sie werfen der Biden-Familie Korruption vor, was der Präsident entschieden zurückweist. Im Kongress haben die Republikaner mehrere Untersuchungen zu den geschäftlichen Aktivitäten von Hunter Biden eingeleitet.

Mit Blick auf Vorwürfe der Steuerhinterziehung und des illegalen Besitzes eines Revolvers hatte Hunter Biden eigentlich im Juni eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft erzielt. Im Gegenzug für ein Schuldbekenntnis sollte er nur eine milde Strafe bekommen. Der Deal platzte aber im Juli, nachdem die zuständige Richterin dessen Inhalt in Frage gestellt hatte. Hunter Biden plädierte in der Folge auf nicht schuldig.

Die Ernennung eines Sonderermittlers in dem Fall ist ein politischer Paukenschlag. Garland hatte für Freitag überraschend eine Presseerklärung angekündigt - ohne im Vorfeld den Inhalt bekanntzugeben.

Der Justizminister sagte nun, Weiss erhalte "alle Ressourcen, die er beantragt". Die Ernennung zum Sonderermittler mache auch erneut deutlich, dass Weiss die Befugnisse für sorgfältige Untersuchungen habe - und dass er "unabhängig, basierend nur auf den Fakten und dem Gesetz" seine Entscheidungen fällen könne.

Sonderermittler genießen in den USA eine größere Unabhängigkeit vom Justizministerium als Bundesstaatsanwälte. Garland hat bereits zwei andere Sonderermittler eingesetzt: Jack Smith leitet die Ermittlungen gegen Trump in der Geheimdokumentenaffäre und wegen der Versuche des Ex-Präsidenten, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Smith hat in beiden Fällen Anklagen gegen Trump erwirkt.

Sonderermittler Robert Hur ermittelt derweil zu Geheimdokumenten, die in einem früheren Büro Bidens und im Haus des Präsidenten im Bundesstaat Delaware gefunden worden waren. Die Unterlagen stammen aus Bidens Zeit als Vizepräsident und Senator.

Die Republikaner warfen dem Justizministerium nun trotz der Ernennung des Sonderermittlers im Fall Hunter Biden vor, die Familie des Präsidenten zu schützen. "Der korrupte Joe Biden, Hunter Biden und die gesamte Biden-Verbrecherfamilie sind über Jahrzehnte vom Justizministerium geschützt worden", erklärte ein Trump-Sprecher.

Ein Sprecher des republikanischen Abgeordneten Jim Jordan erklärte: "David Weiss kann nicht vertraut werden, und das ist nur ein neuer Weg, die Korruption der Biden-Familie reinzuwaschen." Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy von den Republikanern, betonte, die Untersuchungen der Kongresskammer zu Biden und seiner Familie würden fortgesetzt.

Hunter Biden ist studierter Anwalt und arbeitete lange Zeit als Geschäftsmann. Er hat offen eingeräumt, in der Vergangenheit unter schweren Drogenproblemen gelitten zu haben. Seit einigen Jahren arbeitet er als Künstler.

Der 53-Jährige ist der zweite Sohn des Präsidenten. Sein älterer Bruder Beau Biden starb 2015 an einem Hirntumor. Hunter und Beau hatten als Kinder einen schweren Autounfall überlebt, bei dem 1972 Joe Bidens erste Ehefrau Neilia und die gemeinsame Tochter Naomi starben.