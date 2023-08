Sondersitzung von Spaniens Fußball-Regionalverbänden zum Fall Rubiales

Nach der Kuss-Attacke des spanischen Fußballverbands-Präsidenten Luis Rubiales auf die Nationalspielerin Jennifer Hermoso kommen die Vorsitzenden der spanischen Regionalverbände am Montag auf Einladung des Landesverbands RFEF zu einer Sondersitzung zusammen. Laut Medienberichten wird zudem das spanische Sportgericht TAD auf Antrag der Regierung über den Fall beraten.

Nach den Worten von Sportminister Miquel Iceta will die Regierung Rubiales "sofort von seinen Funktionen entbinden", sollte das TAD eine von der Regierung angestrengte Klage wegen "schwerwiegender Vergehen" annehmen. Rubiales hatte nach dem WM-Triumph der Spanierinnen in Sydney am 20. August vor den Augen eines Millionen-Publikums Hermosos Kopf mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Das übergriffige Verhalten hatte international Empörung ausgelöst.