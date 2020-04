Soulsänger Bill Withers im Alter von 81 Jahren gestorben

Der mit Klassikern wie "Ain't No Sunshine" und "Lean On Me" berühmt gewordene US-Soulsänger Bill Withers ist tot. Der dreifache Grammy-Gewinner starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen von Herzproblemen, wie seine Familie am Freitag mitteilte. Withers gilt als eine der größten Soulstimmen aller Zeiten, er beeinflusste Generationen von Musikern.

Neben "Ain't No Sunshine" und "Lean On Me" waren auch "Lovely Day", "Grandma's Hands'' und der Schmusesong "Just The Two Of Us" große Hits. Withers wurde in seiner Karriere für neun Grammys nominiert und gewann die begehrte Auszeichnung drei Mal. 1999 wurde er in die Grammy Hall of Fame aufgenommen, 2015 dann in die Rock & Roll Hall of Fame.

"Lean On Me", eine Hymne auf die Freundschaft, wurde bei den Amtseinführungen von gleich zwei US-Präsidenten gespielt: Bill Clinton und Barack Obama. Das Magazin "Rolling Stone" führt "Lean On Me" und "Ain't No Sunshine" in der Liste der 500 besten Songs aller Zeiten.

Withers wurde 1938 als jüngstes von sechs Kindern einer Familie in der Bergbaustadt Slab Fork im Bundesstaat West Virginia geboren. Als junger Mann ging er zur US-Marine und schlug sich später mit Gelegenheitsjobs durch, bevor er sich ganz seiner Musikkarriere widmete.

Alben nahm der Sänger und Gitarrist nur 14 Jahr lang auf: Seine erste Platte "Just As I Am" mit dem Song "Ain't No Sunshine" erschien 1971, sein letztes Album 1985. Sein Einfluss hielt aber noch lange an, seine Songs wurden immer wieder gecovert.

Withers starb nun nach Angaben seiner Familie bereits am Montag in Los Angeles an den Folgen von Herzkomplikationen. "Wir sind angesichts des Verlustes unseres geliebten und treuen Ehemanns und Vaters am Boden zerstört", erklärte seine Familie am Freitag. "In diesen schwierigen Zeiten beten wir, dass seine Musik Trost und Unterhaltung spendet, während Fans ihre Geliebten festhalten."