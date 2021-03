Spahn erwartet noch "sehr herausfordernde Wochen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Pandemielage in Deutschland als weiter angespannt bezeichnet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Pandemielage in Deutschland als weiter angespannt bezeichnet. "Wir müssen uns noch auf einige sehr herausfordernde Wochen einstellen", sagte Spahn am Freitag in Berlin. Große Hoffnungen setze er auf die spätestens ab Mitte April vorgesehene Einbeziehung der Hausärzte bei den Corona-Impfungen. "Der Wechsel in die Arztpraxen ist ein entscheidender Schritt." Dies sei der Grundstein, um in der Impfkampagne "deutlich" an Geschwindigkeit gewinnen zu können.

Spahn widersprach der lauter werdenden Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung in der Coronakrise. Es müssten auch die Erfolge gesehen werden, etwa der Schutz für die besonders gefährdete ältere Bevölkerung. Mittlerweile könnten viele Pflegeheime auch ihre strikten Besuchsregeln wieder lockern. "Wir haben im europäischen Vergleich bis hierhin auch in der zweiten Welle viele Bürgerinnen und Bürger schützen können", sagte Spahn.