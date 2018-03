Spahn zeigt Verständnis für die Lage von Hartz-IV-Beziehern

Der CDU-Politiker Jens Spahn hat nach harscher Kritik an seinen Aussagen über Hartz IV Verständnis für die Lage von Betroffenen gezeigt. "Natürlich ist es schwierig, mit so einem kleinen Einkommen umgehen zu müssen, wie es Hartz IV bedeutet", sagte Spahn am Dienstag im Sender n-tv. In der Union und der SPD riefen seine Äußerungen gemischte Reaktionen hervor.

"Das deckt die Grundbedürfnisse ab und nicht mehr - da gibt es auch nichts zu diskutieren, und das habe ich auch nicht in Frage gestellt", verteidigte Spahn sich. Ihm sei es dennoch wichtig zu betonen, "dass unser Sozialsystem tatsächlich für jeden ein Dach über dem Kopf vorsieht und für jeden das Nötige, wenn es ums Essen geht", fügte er hinzu.

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den zwischenzeitlichen Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel hatte Spahn gesagt, auch ohne die Tafeln müsse hierzulande niemand hungern. Deutschland habe "eines der besten Sozialsysteme der Welt".

Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Spahn rief damit auf der einen Seite heftige Kritik hervor, auf der anderen Seite stieß er eine Debatte über Armut in Deutschland an.

Für Menschen, die auf jeden Euro achten müssten, seien die Tafeln ein Angebot, "was man natürlich auch annehmen kann und soll", sagte Spahn n-tv. "Die Frage ist, müssten diese Menschen hungern, wenn es die Tafel nicht gäbe - und ich fände es nicht gut, wenn jemand den Eindruck erweckte, im deutschen Sozialsystem müsste man ohne Tafeln hungern."

Der kommissarische SPD-Vorsitzende und designierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz distanzierte sich von Spahns Äußerungen. "Wir haben andere Vorstellungen und das weiß auch jeder", sagte er in den ARD-"Tagesthemen". Er glaube, "Herr Spahn bedauert ein wenig, was er gesagt hat".

Die designierte SPD-Parteichefin Andrea Nahles sagte auch, Spahn habe sich "ja selber schon wieder ein Stück weit einsortiert". Sie zeigte außerdem Verständnis für Spahns Kritiker. Sozialhilfeempfänger würden neben materiellen Problemen auch "Entwürdigung" empfinden, sagte sie. Daher kämen auch die "heftigen" Reaktionen. "Und das kann ich auch verstehen."

Bundespräsident Steinmeier sagte der "Rheinischen Post": "Unser Ziel muss höher gesteckt sein, als dass die Menschen von Hartz IV oder anderen Transferleistungen leben." Das Zentrale sei, dass die Menschen von ihrem Einkommen aus Arbeit leben könnten.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) verwies in der Debatte auf die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die zur Zurückhaltung gemahnt hatte. "Wer in Größenordnungen verdient wie wir, sollte sehr vorsichtig umgehen, wenn er über anderer Leute Armut spricht", sagte Kauder. Er betonte aber, Hartz IV sowie die Grundsicherung für Ältere sicherten das Existenzminimum ab.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verteidigte Spahn und bemängelte die Kritik aus der SPD. Mancher in der SPD scheine vergessen zu haben, woher der Begriff Hartz 4 komme. "Das ist eine Reform der SPD gewesen", sagte Dobrindt. Auch die Berechnungsgrundlagen kämen aus dem Jahr 2003, als die rot-grüne Bundesregierung die Sozialgesetze-Reform implementiert habe.