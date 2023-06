Spanien vermeldet heißestes Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Flucht in den Schatten in Sevilla Ende April

Spanien hat in diesem Jahr das heißeste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Die Temperaturen hätten im Schnitt zwei Grad über den normalerweise üblichen Werten gelegen, teilte das nationale Wetteramt am Mittwoch mit. Vor allem Ende April war Spanien mit einer ungewöhnlichen Hitzewelle konfrontiert, die Temperaturen lagen dabei teilweise fast bei 40 Grad Celsius - und damit 20 Grad über den für diese Jahreszeit üblichen Werten.

"Das Frühjahr 2023 war das heißeste Frühjahr in den Aufzeichnungen in Spanien", erklärte das Wetteramt. In den drei Frühlings-Monaten sei das Thermometer im Schnitt auf 14,2 Grad geklettert. Dies seien noch 0,3 Grad mehr gewesen, als im bisherigen Rekordjahr 1997.