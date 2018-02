SPD fällt in ARD-"Deutschlandtrend" auf neues Rekordtief

Der Absturz der von Führungsstreitigkeiten geschwächten SPD in den Umfragen hält unvermindert an. In dem am Donnerstagabend veröffentlichten neuesten ARD-"Deutschlandtrend" von Infratest Dimap fallen die Sozialdemokraten auf ein neues Rekordtief von 16 Prozent. Das sind zwei Punkte weniger als Anfang Februar.

Die Union kommt in der Sonntagsfrage demnach unverändert auf 33 Prozent. Die AfD verbessert sich um einen Punkt und landet bei 15 Prozent. Die Grünen verbessern sich um zwei Punkte auf 13 Prozent, die Linke bleibt unverändert bei elf Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf neun Prozent.

Breite Zustimmung findet die Entscheidung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, den Parteivorsitz abzugeben und nicht Außenminister zu werden. Dies finden 78 Prozent der Befragten richtig. Für den ARD-" Deutschlandtrend" wurden zwischen Dienstag und Donnerstag 1001 Menschen telefonisch befragt.