SPD gibt Ergebnis der Mitgliederbefragung über Koalitionsvertrag bekannt

Die SPD gibt am Sonntagmorgen (09.00 Uhr) das Ergebnis der Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag mit der Union bekannt. Zu dem SPD-Basisvotum waren die gut 463.000 Mitglieder der Partei vom 20. Februar bis zum 2. März aufgerufen. 120 ehrenamtliche Helfer wurden von den SPD-Landesverbänden entsandt, um die Stimmzettel in der Nacht zum Sonntag unter notarieller Aufsicht auszuzählen.

Führende SPD-Politiker äußerten sich am Samstag zuversichtlich, dass die Basis mehrheitlich für die Neuauflage der großen Koalition stimmen wird. In diesem Fall dürfte CDU-Chefin Angela Merkel am 14. März erneut zur Bundeskanzlerin gewählt werden. Im Fall eines Nein der SPD-Mitglieder drohen eine Staatskrise und womöglich baldige Neuwahlen.