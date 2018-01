SPD gibt nach heftigen Debatten Weg zu Koalitionsverhandlungen frei

Nach heftigen, kontroversen Debatten hat die SPD den Weg zu Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU frei gemacht. Auf dem Sonderparteitag am Sonntag in Bonn stimmten 56 Prozent der Delegierten für den Antrag der Parteispitze um SPD-Chef Martin Schulz. Der Beschluss enthält aber auch die Forderung nach Nachbesserungen der bisher erreichten Sondierungsergebnisse in zentralen Themenfeldern.

Da die Mehrheitsverhältnisse bei der Schlussabstimmung zunächst unklar waren, ließ das Parteitagspräsidium auszählen. Demnach gab es 362 Stimmen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Dagegen stimmten 279 Delegierte; es gab eine Enthaltung.

Direkt vor der Abstimmung richtete Schulz noch einmal einen eindringlichen Appell an den Parteitag. Dies sei ein "Schlüsselmoment in der jüngeren Geschichte unserer Partei", die Alternative zu weiteren Verhandlungen seien Neuwahlen. "Gebt uns den Weg frei, auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse Koalitionsverhandlungen aufzunehmen", bat er die Delegierten.

"Man muss nicht um jeden Preis regieren, aber man darf auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen", sagte der SPD-Chef. "Wenn wir etwas Gutes für die Menschen in diesem Land bewirken können, dann sollten wir es tun, im Interesse dieser Menschen."

Schulz bekannte sich aber auch zu den beschlossenen Nachforderungen. Für ihn sei klar, "dass wir bei der sachgrundlosen Befristung und der Zwei-Klassen-Medizin weiterverhandeln werden". Ebenso klar sei beim Familiennachzug von Flüchtlingen, "dass wir bei der Härtefallregelung nicht nachgeben werden".

Diese drei Punkte hatte die Parteiführung auf Druck vor allem des einflussreichen NRW-Landesverbands der SPD in ihren Leitantrag aufgenommen. Schulz bedankte sich in seinem Schlusswort bei denen, die dazu beigetragen hätten, Skeptikern "eine Brücke zu bauen". Nach der Abstimmung äußerte er sich im Sender Phoenix "erleichtert" über das Abstimmungsergebnis.

In dem gefassten Beschluss heißt es nun, in den Sondierungen seien neben positiven Ergebnissen "in für uns essentiellen Projekten für mehr Sicherheit im Arbeitsleben, für mehr Gerechtigkeit in unseren Sozialsystemen und für eine humanitäre Flüchtlingspolitik nur unzureichende Ergebnisse erreicht worden." In Koalitionsverhandlungen müssten hier "wirksame Verbesserungen erzielt werden."

In der Debatte waren Befürworter und Gegner der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zuvor hart aufeinandergeprallt. Während vor allem Mitglieder des Parteivorstands sowie SPD-Regierungsmitglieder für den Weg in Richtung einer Regierungsbeteiligung warben, stellten sich überwiegend jüngere Delegierte dagegen.

Juso-Chef Kevin Kühnert bekräftigte sein Nein zu einer neuen "Groko". Der neu formulierte Antrag sei ein "ehrenwerter Versuch", die SPD brauche aber eine Brücke aus "Erneuerung und Vertrauensbeweisen" und "nicht aus weiteren Spiegelstrichen". Nach zwölf Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) seien die Gemeinsamkeiten aufgebraucht. Inhaltliche Kritik gab es in der Debatte vor allem an den Sondierungsergebnissen zur Flüchtlingspolitik, aber auch zu Klimaschutz und weiteren Fragen.

Mit einer kämpferischen Rede hielt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles dagegen. "Wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren", rief sie den Delegierten zu. Auch würden die Bürger eine Entscheidung für Neuwahlen nicht verstehen, wenn die SPD von ihrem Programm 80 Prozent in einer großen Koalition hätte umsetzen können. "Die zeigen uns den Vogel", warnte Nahles.

Mehrere SPD-Spitzenpolitiker hoben Erfolge in den Sondierungsverhandlungen hervor: die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung, Verbesserungen bei der Pflege, Grundrente und Sicherung des Rentenniveaus sowie die Bildungspolitik. Schulz nannte zudem eine sozialdemokratische Regierungsbeteiligung die Voraussetzung für "einen Paradigmenwechsel in der Europapolitik."