SPD Hessen nominiert Faeser offiziell zu Spitzenkandidatin für Landtagswahl

Die hessische SPD wird am Freitag in Friedewald Bundesinnenministerin Nancy Faeser offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober nominieren. Die Führungsgremien der Partei tagen um 15.00 Uhr, um über die Spitzenkandidatur zu entscheiden. Anschließend will sich Faeser als Landesvorsitzende um 17.30 Uhr vor der Presse äußern. Danach findet der sogenannte Hessengipfel statt, eine Klausurtagung der Landes-, Bundes- und Europapolitiker der hessischen SPD.