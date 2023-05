SPD liegt in weiterer Umfrage kurz vor Bremer Bürgerschaftswahl vor CDU

Gut eine Woche vor der Bürgerschaftswahl in Bremen am Sonntag kommender Woche sieht eine weitere Umfrage die SPD vor der CDU. Laut der am Freitag veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF kommt die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf 30 Prozent. Die CDU von Herausforderer Frank Imhoff erreicht 27 Prozent.

Beide Werte ermittelte auch eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Instituts Infratest dimap für die ARD. Die Grünen kommen in beiden Erhebungen auf 13 Prozent. Die Linke sieht die ZDF-Umfrage bei neun Prozent, während es in der ARD-Erhebung zehn Prozent waren. Die FDP liegt in beiden Umfragen bei sechs Prozent.

Nach dem Ausschluss der AfD von der Bürgerschaftswahl wird außerdem die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut bei jeweils neun Prozent gesehen. Die Forschungsgruppe Wahlen befragte vom 27. April bis Donnerstag 1024 und Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1450 Wahlberechtigte in Bremen.

Die Wahl vor vier Jahren hatte die CDU mit 26,7 Prozent gewonnen. Die SPD kam mit 24,9 Prozent auf den zweiten Platz und bildete eine Regierung mit den Grünen und der Linken, die 17,4 Prozent beziehungsweise 11,3 Prozent erreichten. Die AfD landete bei 6,1 Prozent, die FDP bei 5,9 Prozent.

Rechnerisch wären den neuen Umfragen zufolge eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot oder eine Koalition von SPD und CDU möglich.