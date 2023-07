SPD-Politiker Bovenschulte als Bremer Regierungschef bestätigt

Rund siebeneinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen ist die Regierungsbildung dort abgeschlossen. Der SPD-Politiker Andreas Bovenschulte wurde am Mittwoch in der Bürgerschaft als Regierungschef im Amt bestätigt. Für den 57-Jährigen stimmten im ersten Wahlgang 49 von 86 anwesenden Abgeordneten - er erhielt damit eine Stimme mehr, als die ihn tragende Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Linkspartei Sitze hat. 37 Parlamentarier stimmten gegen Bovenschulte.