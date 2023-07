Demonstranten in Paris fliehen vor Tränengaseinsatz der Polizei

SPD-Politiker sieht in Unruhen in Frankreich Gefahr für Stabilität des Landes

Die schweren Ausschreitungen in Frankreich stellen nach Einschätzung des SPD-Außenpolitikers Michael Roth eine Gefahr für die "Stabilität des Landes" dar. Der französische Staat müsse "mit aller Konsequenz" gegen die Gewalt vorgehen, denn "die Sicherheit vieler Menschen und die Stabilität des Landes stehen auf dem Spiel", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der "Bild am Sonntag" ("BamS").

Roth warnte vor einer Ausbreitung der Unruhen auf andere europäische Länder. "Diese brutale, hemmungslose Zerstörungswut junger Menschen, die sich ziellos gegen alles und jeden zu richten scheint, ist eine neue schlimme Eskalation", sagte er.

Auch der CDU-Vizevorsitzende Andreas Jung, Mitglied der Deutsch-Französischen Versammlung, sieht in den Ausschreitungen in Frankreich Gefahren für ganz Europa. "Ohne ein stabiles Frankreich gibt es keine Stabilität in Europa", sagte Jung der "BamS". Deutschland und Frankreich müssten gemeinsam Stabilitätsanker sein. "Nur auf festem Boden können wir unsere wichtige Rolle als Motor für Europa ausfüllen."

Die Unruhen in Frankreich waren durch den Tod eines 17-Jährigen entfacht worden, der von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden war. Präsident Emmanuel Macron sagte wegen der Ausschreitungen einen ab Sonntag geplanten Staatsbesuch in Deutschland ab.