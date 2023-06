SPD-Politikerin Grotheer zu neuer Bremer Bürgerschaftspräsidentin gewählt

Die neue Bremer Bürgerschaft hat die SPD-Politikerin Antje Grotheer zu ihrer Präsidentin gewählt. Die 87 Abgeordneten wählten die 56-Jährige am Donnerstag in ihrer konstituierenden Sitzung. In Bremen war vor rund sechseinhalb Wochen gewählt worden, die SPD ging aus dem Urnengang als stärkste Kraft hervor und hatte daher das Vorschlagsrecht zur Besetzung der Spitze des Präsidiums.