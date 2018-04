SPD ruft Mitglieder zu Teilnahme an Gewerkschaftskundgebungen am 1. Mai auf

Die SPD hat ihre Mitglieder aufgerufen, am 1. Mai 2018 gemeinsam mit den Gewerkschaften für "gute Arbeit, Gerechtigkeit und eine solidarische und weltoffene Gesellschaft" zu demonstrieren. "Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht die Würde des Menschen im Mittelpunkt: frei und gleich an Rechten und selbstbestimmt das eigene Leben gestalten zu können", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Aufruf des SPD-Parteivorstand. "Das muss auch in der sich rasant wandelnden Arbeitswelt gelten."

Alle Menschen in Deutschland sollten die Chance auf eine gute Arbeit haben, "unbefristet, sozial abgesichert und tariflich bezahlt – auch im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung", fordert die SPD. "Prekäre Beschäftigung, egal in welcher Form, muss zurückgedrängt werden."

"Wir setzen uns für Solidarität ein. Die modernen Hetzer von rechts dürfen keine Chance haben. Sie wollen Kolleginnen und Kollegen gegeneinander ausspielen", heißt es in dem Aufruf weiter. "Diese Leute handeln gegen die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften. Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität. Er ist ein Tag gegen Rassismus und Antisemitismus."