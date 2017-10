SPD-Spitze folgt Schulz bei Klingbeil-Vorschlag für Generalsekretärsposten

Die SPD-Spitze folgt Parteichef Martin Schulz bei dem Plan, den Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil zum neuen Generalsekretär zu machen. Das Präsidium habe sich am Montag einstimmig hinter seinen Vorschlag gestellt, sagte Schulz in Berlin. Der 39-jährige Niedersachse stehe für einen "echten Generationswechsel" und sei "einer unserer profiliertesten Digitalpolitiker". Schulz räumte aber Kommunikationspannen bei den jüngsten Personalentscheidungen ein.

Die Entscheidung für Klingbeil war bereits vergangene Woche durchgesickert und ist in der SPD nicht unumstritten. In Teilen der Partei war die Erwartung geäußert worden, den Posten mit einer Frau zu besetzen. Klingbeil gehört zudem dem konservativen Seeheimer Kreis der SPD an - der linke Flügel der Sozialdemokraten hatte gefordert, bei der personellen Neuaufstellung nach der Bundestagswahlniederlage stärker berücksichtigt zu werden.

Einzige Frau und Parteilinke in den vier Spitzenpositionen der SPD ist die neue Fraktionschefin Andrea Nahles. Wie Klingbeil werden Schulz und der Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider dem konservativen Flügel zugerechnet.

Dazu kommt, dass am Abend der frühere Fraktionschef und Seeheimer Thomas Oppermann auf Vorschlag der Parteispitze zum SPD-Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten nominiert werden soll. Ebenfalls zur Wahl in der Fraktionssitzung um 18.00 Uhr stellen sich die ehemalige Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht und die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt. Wie die Kampfabstimmung ausgeht, ist unklar.

Für Unruhe in der SPD sorgte auch der Abgang von Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert, die laut Schulz "heute oder morgen" ausscheiden werde. Der Parteichef sagte, er bedauere Seiferts Entscheidung "außerordentlich". Auslöser für den abrupten Abschied waren offenbar Pläne von Schulz, statt Seifert die scheidende Juso-Chefin Johanna Uekermann zur Bundesgeschäftsführerin zu machen. Uekermann lehnte das Angebot aber ab.

Die Personalquerelen überschatten den von Schulz ausgerufenen Neuanfang nach dem historisch schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl am 24. September. "Die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben", räumte der Parteichef ein. "Dafür bin ich als Vorsitzender naturgemäß mitverantwortlich." Schulz mahnte "mehr Kommunikationsdisziplin, vor allen Dingen nach außen" an. "Ich für meinen Teil habe das verstanden."

Klingbeil soll auf dem SPD-Parteitag Anfang Dezember gewählt werden. Der bisherige Generalsekretär Hubertus Heil hatte angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Auch diese Personalfrage lief für Schulz alles andere als glatt: Eigentlich hatte der Parteichef Heil zum Parlamentsgeschäftsführer machen wollen, auf Druck aus der Fraktion ging dieses Amt dann aber an Schneider.

Klingbeil sagte am Montag, er habe "große Lust auf die Aufgaben, die vor mir liegen". Als Generalsekretär werde er die SPD "in einen tiefgreifenden Prozess der Erneuerung" führen. "Ich weiß, in welchen schwierigen Zeiten sich die SPD gerade befindet." Bis zum Parteitag werde er sich an der Basis vorstellen und für seine Ideen für einen Neuanfang werben.

"Das, was gut war in der SPD, das bleibt. Und das, was nicht gut war, werden wir gemeinsam ändern", sagte Klingbeil. Dabei wolle er die rund 30.000 meist jungen Neumitglieder ebenso einbinden wie die "verdienten Genossen" aus den Ortsverbänden. Es gehe auch um ein "neues Erscheinungsbild" der Sozialdemokraten und darum, die SPD "für das digitale Zeitalter" aufzustellen.