SPD startet in Hamburg mit Werbetour für Koalitionsvertrag

Die SPD hat ihre Werbetour für den Koalitionsvertrag gestartet: In Hamburg begann am Samstag die erste Regionalkonferenz, auf der die Parteispitze die Basis von dem Vertrag überzeugen will. Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sagte vor Beginn der Veranstaltung: "Ich bin zuversichtlich, dass gute Argumente auch überzeugen." Insgesamt plant die SPD bis zum 25. Februar sieben Regionalkonferenzen.

Neben der Werbung für den Koalitionsvertrag will die Parteispitze mit der Basis auch über die Lage der SPD diskutieren. Seit dem Ende der Verhandlungen mit der Union beherrschen Personalquerelen die parteiinterne Debatte, die SPD rutscht in Umfragen immer tiefer. Am Nachmittag findet in Hannover die zweite Regionalkonferenz statt. An den nicht-öffentlichen Veranstaltungen nehmen neben Nahles auch der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz und Generalsekretär Lars Klingbeil teil.

Bis zum 2. März können die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder per Brief entscheiden, ob sie den Koalitionsvertrag von Union und SPD befürworten. Das Ergebnis des Votums soll zwei Tage später vorliegen.