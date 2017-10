SPD und FDP in Niedersachsen treffen sich nach Landtagswahl zu Gespräch

Nach der Landtagswahl setzt die SPD am Mittwoch ihre Sondierungen zur Bildung einer Regierungskoalition in Niedersachsen fort. Nach einem für Dienstag geplanten Treffen mit den Grünen wollen die Sozialdemokraten zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt auch mit der FDP zusammenkommen. Am Donnerstag wollen sich dann SPD und CDU treffen.

In Niedersachsen steht eine schwierige Regierungsbildung an. Die SPD gewann die Wahl zwar deutlich, für eine Fortsetzung der seit 2013 amtierenden rot-grünen Regierung reicht es allerdings nicht. Möglich sind eine große Koalition aus SPD und CDU sowie Dreierbündnisse der großen Parteien mit Grünen und FDP. Die FDP schließt eine Ampel mit SPD und Grünen aber aus, während die Grünen keine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP wollen.