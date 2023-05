SPD und Grüne erwarten baldige Einigung auf Heizungsgesetz

SPD und Grüne hoffen nach den Gesprächen von Fachpolitikern der Ampel-Koalition über das umstrittene Heizungsgesetz auf eine baldige Einigung. Mit "etwas gutem Willen" sei eine Verabschiedung vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli möglich, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. Auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge äußerte sich zuversichtlich. FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer sagte hingegen, es seien weiterhin viele Fragen ungeklärt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich am Dienstagabend mit Fachpolitikern der Ampel-Koalition getroffen, um über offene Fragen der FDP zu den Gesetzesplänen zu beraten.

Dröge sagte am Mittwoch im Deutschlandfunk, das Fachleute-Gespräch habe gezeigt, dass Kompromisse möglich seien. Sie sei optimistisch, jetzt zügig "in einen Beratungsmodus zu kommen". Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden sagte der "Rheinischen Post", es sei wichtig, jetzt zügig Planungssicherheit zu schaffen und das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden.

"Wir nähern uns jetzt wirklich der Zielgeraden", sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Dienstagabend in der Sendung "RTL direkt". Er habe nach den Gesprächen "den klaren Eindruck, alle wollen den Kompromiss und wir sollten ihn auch noch vor der parlamentarischen Sommerpause schließen".

Kühnert appellierte an die Liberalen, den Weg für die Beratungen im Bundestag freizumachen. Die FDP solle "jetzt mal grünes Licht geben, dass wir in der nächsten Sitzungswoche – das ist in zwei Wochen – die erste Beratung vornehmen können". Dann könne noch vor der Sommerpause ein Beschluss erfolgen.

Die FDP sieht jedoch noch weiteren Klärungsbedarf und dämpfte die Hoffnung auf eine rasche Einigung im Streit über das Heizungsgesetz. "Das Ganze muss am Ende bezahlbar sein – sowohl für den einzelnen Eigentümer als auch für den Staat", sagte FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer dem RBB-Sender Radioeins.

"Und das sind alles Themen, die noch nicht geklärt sind und die aufgrund der Kleinteiligkeit in dem jetzigen Gesetzentwurf unüberschaubar sind." Es gehe darum, weniger Vorschriften zu machen. "Wir wollen den Gesetzentwurf einfach machen und das benötigt seine Zeit", betonte Meyer.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja warf der SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz angesichts des Koalitionsstreits um das Heizungsgesetz mangelnde Führung vor. "Die SPD führt überhaupt nicht", sagte er am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Es gebe weit über 70 Gesetze, die mangels einer Einigung zurückgestellt seien. Scholz lasse "diese Streitigkeiten alle laufen". Vorwürfe, die CDU habe in ihren 16 Jahren an der Regierung selbst die Wärmewende verschlafen, wies Czaja zurück.

Habeck hatte am Freitag mögliche Kompromisslinien zu dem Gesetzentwurf aufgezeigt. Der Entwurf sieht in seiner bisherigen Fassung vor, dass im Regelfall neue Heizungen ab 2024 nur noch eingebaut werden dürfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Der Minister schlug nun vor, dies möglicherweise zunächst auf Neubauten zu beschränken und für Bestandsgebäude erst später in Kraft zu setzen. Zudem zeigte er sich zu weiteren Flexibilisierungen der Vorschriften bereit.