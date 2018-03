Spuren von Nervengift in Pub und Restaurant in Salisbury entdeckt

Nach der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien haben die Ermittler Spuren von Nervengift in einem von ihm besuchten Pub und Restaurant im englischen Salisbury entdeckt. "Es gab Spuren der Verunreinigung mit dem Nervengift sowohl im Pub 'The Mill', als auch im Restaurant 'Zizzi' in Salisbury", sagte die englische Gesundheitsbeauftragte Sally Davies am Sonntag dem Sender BBC.

Es sei davon auszugehen, dass bis zu 500 Menschen die beiden Örtlichkeiten im kritischen Zeitraum zwischen dem 4. und 5. März aufgesucht hätten, sagte Davies. "Ich bin zuversichtlich, dass dies nicht die Gesundheit von denjenigen beeinträchtigt, die das Pub 'The Mill' oder 'Zizzi' aufgesucht haben", sagte sie. Es gebe jedoch Menschen, die besorgt seien, dass ein langfristiger Kontakt "mit diesen Substanzen" über Wochen oder Monate zu Gesundheitsproblemen führen könne. Als Vorsichtsmaßnahme sollten die Betroffenen ihre Kleidung und persönlichen Sachen deshalb waschen.

Die Gesundheitsbehörden erklärten, das Risiko für die Bevölkerung sei gering, die Ratschläge dienten lediglich als Vorsichtsmaßnahme. "Es ist möglich, aber unwahrscheinlich, dass eine solche Substanz, die mit Kleidung oder Sachen in Kontakt gekommen ist, noch in geringen Mengen vorhanden sein könnte und damit die Haut kontaminieren kann", hieß es in einer Mitteilung. "Mit der Zeit könnte ein wiederholter Hautkontakt mit verunreinigten Dingen ein geringes Risiko für die Gesundheit darstellen."

Besuchern des Pubs und des Restaurants wurde empfohlen, ihre Kleidung in der Waschmaschine zu waschen. Kleidung, die nur in der Reinigung gesäubert werden könne, sollte in zwei zusammengebundene Plastiktüten gelegt und "bis auf Weiteres sicher verwahrt werden". Handys und andere elektronische Geräte sowie Handtaschen sollten mit Feuchttüchern abgewischt werden, die dann im Hausmüll entsorgt werden sollten. Schmuck und Brillen sollten per Hand mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt und anschließend mit kaltem Wasser abgespült werden.

Der 66-jährige Ex-Spion und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London zusammengesackt und bewusstlos auf einer Sitzbank vor einem Einkaufszentrum aufgefunden worden. Ihr Zustand ist nach wie vor lebensbedrohlich, aber stabil. Ein Polizist, der als einer der ersten vor Ort war, ist ebenfalls schwer erkrankt. Er ist aber ansprechbar.

Skripal, ein Oberst des russischen Militärgeheimdiensts, war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll russische Agenten an den britischen Geheimdienst MI6 verraten haben. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und den USA kam er 2010 nach Großbritannien.

Die britischen Strafverfolgungsbehörden werten die Vergiftung als Mordversuch. An den Ermittlungen sind auch 180 Soldaten beteiligt, darunter Experten für Chemiewaffen.