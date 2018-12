Staatengemeinschaft billigt in Marokko UN-Migrationspakt

Rund 150 Länder haben auf einer Konferenz in Marrakesch den von Kritikern heftig angefeindeten UN-Pakt zur Migration angenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigte den in zweijähriger Vorbereitungszeit ausgehandelten Pakt, der in vielen UN-Ländern scharfe Debatten ausgelöst hat: Der Pakt sei ein Dokument der "multilateralen Zusammenarbeit" gegen den wiedererstarkenden Nationalismus, sagte sie auf der UN-Konferenz. UN-Generalsekretär Antonio Guterres lobte ihn als "Roadmap zur Vermeidung von Leid und Chaos".

Der Pakt umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich nicht bindend ist. Im Kern geht es um eine bessere Zusammenarbeit in der Migrationspolitik weltweit und um Standards im Umgang mit Flüchtlingen. Am 19. Dezember stimmt die UN-Generalversammlung in New York abschließend über das Dokument ab.

Merkel ging in ihrer viel beklatschten Rede auf die Ängste im Zusammenhang mit Einwanderung ein. "Nun wissen wir alle, dass die illegale Migration in unseren Ländern zum Teil sehr große Ängste verursacht", sagte sie. Doch "diese Ängste werden jetzt benutzt von den Gegnern dieses Paktes, um Falschmeldungen in Umlauf zu bringen".

Guterres sprach von "zahlreichen Lügen", die von Gegnern des Pakts in Umlauf gebracht würden. Er widersprach Vorwürfen, die Vereinten Nationen könnten nun künftig Mitgliedstaaten Vorschriften bei der Einwanderungspolitik machen: Die Staatengemeinschaft dürfe nicht "der Angst oder falschen Erzählungen erliegen", sagte er. Der Pakt bekräftige als Rahmenwerk "ausdrücklich das Prinzip staatlicher Souveränität".

Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich alle UN-Mitgliedstaaten mit Ausnahme der USA im Juli auf das Regelwerk geeinigt. Die weltweite Übereinkunft benennt mehr als 20 Ziele in der Migrationspolitik.

Inzwischen haben sich jedoch weitere 15 Staaten, darunter die EU-Mitglieder Ungarn, Österreich, Polen und Tschechien, aus dem Pakt zurückgezogen. In Belgien zerbrach am Sonntag die Regierungskoalition am Streit um den Migrationspakt. Regierungschef Charles Michel zeigte sich trotz der politischen Konsequenzen "stolz auf die von Belgien vertretenen Überzeugungen".

Deutschland stimmte dem Pakt zu. Der deutsche Bundestag stellte sich Ende November mit großer Mehrheit hinter das Regelwerk. Nach Angaben der Bundesregierung erfüllt Deutschland die darin enthaltenen politischen Vorgaben ohnehin bereits grundsätzlich.

Kanzlerin Merkel warnte in Marrakesch vor "nationalen Alleingängen" und erinnerte daran, dass die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg infolge des von den Nationalsozialisten gebrachten "unendlichen Leids" gegründet worden seien. Nationale Alleingänge könnten das Problem der Migration "nicht lösen".

Illegale Einwanderung sei zudem nur verhinderbar, "wenn alle Staaten auf der Welt Entwicklungsfonds haben". Denn "Entwicklung und Umsetzung dieses Pakts gehören untrennbar miteinander zusammen", sagte die Kanzlerin.

Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez erklärte, der Pakt erlaube es, "die positiven Effekte der Migration zu nähren und die negativen Auswirkungen zu bekämpfen". Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras sagte, das Dokument trage zudem "wirkungsvolle Lösungen für Herausforderungen" wie den Kampf gegen kriminelle Netzwerke.

Derzeit gibt es nach Angaben der UNO mehr als 258 Millionen Flüchtlinge und Migranten auf der Welt. Seit 2000 starben mehr als 60.000 sogenannten illegale Einwanderer auf ihrem Weg.