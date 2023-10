Staatsanwaltschaft: Getötete 14-Jährige aus Nordhessen offenbar erwürgt

Rund eine Woche nach dem Fund einer toten 14-Jährigen in einem Wald in Nordhessen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Jugendliche erwürgt wurde. Die Obduktion habe Hinweise ergeben, "die sich mit einer Gewalteinwirkung auf den Halsbereich erklären lassen", erklärte die Staatsanwaltschaft Kassel am Mittwoch.

Weitere toxikologische Untersuchungen wurden in Auftrag gegeben. Ergebnisse lagen noch nicht vor. Die 14-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche tot an einem Feldrand außerhalb von Bad Emstal im Bereich eines Holzstapels gefunden worden, nachdem sie einen Tag als vermisst gegolten hatte. Ein 20-jähriger Bekannter wurde unter Tatverdacht festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.