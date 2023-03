Staatsanwaltschaft bestätigt Anklage gegen Trump

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump bestätigt. Das Büro von Manhattans leitendem Oberstaatsanwalt Alvin Bragg erklärte am Donnerstag (Ortszeit), Trumps Anwalt kontaktiert zu haben, um zu koordinieren, wie der Ex-Präsident sich für eine Anklageverlesung stellen könne. Angaben zum Inhalt der Anklage machte die Staatsanwaltschaft keine. Das Dokument sei nach wie vor "versiegelt".

Trumps Anwalt Joe Tacopina sagte dem Sender NBC News, der Ex-Präsident und Bewerber für die Präsidentschaftswahl 2024 werde sich voraussichtlich Anfang kommender Woche stellen und in Braggs Büro erscheinen. Der 76-jährige Republikaner müsste dann - zumindest gemäß der normalen Prozedur - erkennungsdienstlich behandelt werden. Dann würde ein Richter in seiner Anwesenheit die Anklage verlesen.

Zuvor hatten zahlreiche US-Medien berichtet, die zuständige Grand Jury in New York habe Anklage gegen Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 erhoben. Trump sprach in einer ersten Reaktion von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung" und bezeichnete sich erneut als Opfer einer "Hexenjagd".