Staatsministerin Roth: Schock von Hanau wirkt bis heute nach

Gedenken an die Opfer in Hanau

Drei Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) von einem "Schock für uns alle" gesprochen, der bis heute nachwirke. Das Leid der Opfer und ihrer trauernden Hinterbliebenen müsse mehr Beachtung in unserem Erinnern finden, forderte sie am Sonntag - genau drei Jahre nach dem Anschlag. Auch weitere Spitzenpolitiker und die evangelische Kirche erinnerten an die Opfer.

Am 19. Februar 2020 hatte Tobias R. in der hessischen Stadt neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst getötet. Ende Dezember 2021 stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen zu dem Anschlag ein. Es gebe keine Anhaltspunkte für Mittäter, Anstifter, Gehilfen oder Mitwisser des Attentäters, hieß es. Unter den Angehörigen der Opfer sorgte das für Kritik.

Hanau sei kein Einzelfall, sondern Teil einer Kette rassistisch motivierter Gewaltexzesse im wiedervereinten Deutschland, sagte Roth. Überall, wo Rassismus sich zeige, wo Menschen diskriminiert würden, sei auch das gesamte demokratische Zusammenleben gefährdet. "Deshalb sind wir alle gefragt", sagte die Staatsministerin. Es gehe darum, Haltung und Gesicht im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu zeigen.

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, kritisierte derweil den Umgang mit Betroffenen von Rassismus in Deutschland. Angehörige von Opfern in Hanau und viele andere erlebten gerade, dass Diskriminierung verharmlost "und als belangloses Interesse von Minderheiten abgetan wird", sagte sie den Funke Zeitungen vom Samstag. "Gleichzeitig beobachten wir, dass nach Ereignissen in der Silvesternacht ein Generalverdacht gegen Menschen mit Migrationshintergrund ausgesprochen wurde."

In Hanau wurde der Opfer am Sonntag mit einem Gedenken auf dem Friedhof, einer Trauerfeier auf dem Marktplatz und einer Predigt in der Hanauer Marienkirche gedacht. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, sprach vom 19. Februar 2020 als einer "Zeitenwende".

Kurschus sagte bei ihrer Predigt, für die Familien der Getöteten und für die ganze Stadt Hanau habe sich etwas Grundlegendes verändert. "Niemals mehr werden Sie als Angehörige die Namen Ihrer Liebsten so unbefangen aussprechen können wie in den Zeiten davor." Das habe für immer aufgehört. "Nicht aber die Liebe", formulierte Kurschus.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), nahmen an dem Gedenken und der Trauerfeier teil, ebenso wie Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Die beiden Politiker Rhein und Al-Wazir erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme: "Was heute vor drei Jahren in Hanau passiert ist, ist bis heute unfassbar. Es ist – und bleibt für immer – grausam."

Deshalb werde und könne es "niemals ein Vergessen geben: nicht bei den Angehörigen und nicht bei uns." Rhein forderte: "Wir müssen alles in unserer Macht Stehende dafür tun, damit sich so eine furchtbare Tat nicht wiederholt."

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte, der Anschlag in Hanau "bleibt eine Wunde, die nicht verheilt". "Dass Menschen aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte in unserem Land fürchten müssen, Opfer von Gewalttaten zu werden, dürfen wir nicht dulden", fuhr er fort.

Unter den am 19. Februar 2020 getöteten Menschen mit Migrationshintergrund waren auch drei Roma. Der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland, Mehmet Daimagüler, erklärte, die "Verächtlichmachung der Minderheit, insbesondere ihre Kriminalisierung", habe mit den Morden nicht aufgehört. Der Rassismus gegen Sinti und Roma beschränke sich nicht auf Nazis, sondern finde sich "überall in Deutschland, auch in den Behörden".

"Wenn wir wirklich den rassistischen Hass der Rechtsextremen in Deutschland bekämpfen, dürfen wir den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft nicht vergessen", forderte Daimagüler. Dazu gehöre etwa auch das Racial Profiling durch staatliche Strukturen.