Stärkste Fraktionen fordern Rücktritt des irakischen Regierungschefs

Angesichts der Unruhen in Basra haben die zwei stärksten Fraktionen im irakischen Parlament den sofortigen Rücktritt des amtierenden Ministerpräsidenten Haider al-Abadi gefordert. "Wir fordern die Regierung auf, sich beim Volk zu entschuldigen und sofort zurückzutreten", sagte ein Sprecher des Blocks des schiitischen Nationalisten Moktada al-Sadr, eines ehemaligen Verbündeten al-Abadis. Auch ein Sprecher der zweitgrößten Liste, der proiranischen Eroberungsallianz, verurteilte das "Versagen" der Regierung bei der Beilegung der Krise in Basra.

Das Parlament in Bagdad beriet am Samstag in einer Sondersitzung über die Versorgungskrise in der südirakischen Stadt. Bei Protesten gegen Korruption, Misswirtschaft und massive Probleme bei der Trinkwasserversorgun in Basra starben seit Dienstag mindestens zwölf Menschen.

Al-Abadi wollte eigentlich mit Unterstützung al-Sadrs die neue Regierung bilden. Das Parlament war nach den Wahlen im Mai erst Anfang September erstmals zusammengetreten.